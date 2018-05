Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia Diario Extra a difuzat un articol intitulat „Romanii fugari aleg Costa Rica drept refugiu”, in care sunt menționate Elena Udrea și Alinca Bica. Udrea a reacționat pe Facebook, susținand ca acel articol nu este intamplator și ca ea este ”importanta” pentru Sistemul din Romania, nu și pentru…

- “Materialul respectiv nu este unul intamplator, asa cum nu intamplator au mai aparut alte articole in presa online si o ampla stire tv in saptamanile din urma. Daca cele de data trecuta citau DIGI Tv, cel recent, despre care vorbim acum, citeaza Rise Project, din partea caruia au si fost aici reprezentanti.…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a prezentat șase asemanari intre Liviu Dragnea și Elena Udrea. El susține, intr-o postare pe Facebook, ca amandoi sunt lipsiți de scrupule și insetați de avere, au facut tot felul de compromisuri pentru a ajunge cat mai sus, i-au sfidat pe romani cu luxul afișat,…

- Fostul ministru al turismului din Romania, Elena Udrea, este refugiat politic in Costa Rica, a declarat avocatul sau in instanta. El a prezentat mai multe documente si a cerut amanarea procesului in care e acuzata de mai multe fapte de coruptie. Procurorii DNA contesta informatia.

- Elena Udrea a vorbit in direct, la Antena 3, despre plecarea sa in Costa Rica. Intrebata daca ii e teama daca se va intoarce in pușcarie, aceasta a raspuns afirmativ.Citește și: Ion Iliescu ataca Antena și Romania TV: 'Industria știrilor false depașește planul' - FOTO "Da. Dar pana…

- Postarea integrala a Elenei Udrea: „Dupa ce a ieșit un rahat cu dezvaluirile despre abuzurile din justiție, dupa ce Sistemul a dat șah mat, și Kovesi a umilit iar toți marii politicieni și conducatori ai țarii (bravo ei), presa e gata sa mearga pe manipulare și sa faca subiect cu Elena Udrea, ca sa…

