Contestatia Direcției Naționale Anticorupție (DNA) la decizia Curtii de Apel Bucuresti (CAB) de a respinge cererea de plasare a Elenei Udrea sub control judiciar a fost judecata, joi, la Inalta Curtea de Casatie si Justitie (ICCJ). „M-am intors in țara special sa particip la aceste procese pentru ca cred ca singura cale sa obțin achitarea pe care o merit este sa ma prezint in instanța. In continuare cred ca decizie instanței (n.r. – de condamnare la 8 ani de inchisoare) este profund ilegala, imorala și nedreapta”, a declarat Elena Udrea la intrarea in Instanța Suprema. UPDATE. Instanța Suprema…