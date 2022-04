Stiri pe aceeasi tema

- Update: Poliția a ajuns acasa la Elena Udrea. Dupa proceduri aceștia o vor lua și o vor duce la penitenciar.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si…

- Poliția a ajuns la reședința in care locuiește Elena Udrea, in județul Ilfov. Elena Udrea nu este acasa. Polițiști de la Serviciul Urmariri al Poliției Capitalei au mers, joi, la doua ore de la momentul la care ICCJ a decis definitiv sa o condamne la 6 ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, la casa…

- Elena Udrea a aflat astazi ca va trebui sa execute cei șase ani de inchisoare pe care i-a primit in iunie 2018 pentru mita și abuz in serviciu in dosarul Gala Bute. In spatele gratiilor se va intoarce și Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Romane de Box. Dosarul a pornit de la investigația…

- Elena Udrea, implicata in dosarul Gala Bute, investigație lansata de Gazeta Sporturilor, a aflat astazi ca trebuie sa execute cei șase ani de inchisoare pe care i-a primit in iunie 2018 pentru mita și abuz in serviciu, a decis Inalta Curte de Casație și Justiție. Libertatea anunța ca Elena Udrea, Rudel…

- Elena Udrea a fost condamnata, joi, definitiv, la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”. Practic, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut decizia instanței de fond, pentru 3 infracțiuni de luare de mita. Vom reveni cu detalii. The post Elena Udrea se duce la pușcarie.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va decide, astazi, ce se va intampla cu procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Reamintim ca, inițial, DNA a cerut rejudecarea dosarului pentru ca toți cei implicați sa primeasca pedepse…

- Un politist din Aiud a falsificat declaratia unui subaltern, agent de poliție la Aiud, care acuza doi afaceriști, soț și soție, de violare de domiciliu. Acordul de recunoastere a vinovatiei a fost respins de prima instanta de judecata. Politistul a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii…

- O femeie in varsta de 85 de ani, din comuna Suletea, data disparuta de familie in urma cu o saptamana, a fost gasita decedata intr-o rapa din localitatea de domiciliu, potrivit Agerpres. "La data de 3 ianuarie, politistii din cadrul Politiei orasului Murgeni au fost sesizati cu privire la…