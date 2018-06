Elena Udrea, mesaj pe Facebook din Costa Rica: "Uite aşa a reuşit sistemul..." "Acest miting trebuia facut de mult timp și Romania nu ar fi fost azi țara cu așa zis sistem democratic și stat de drept, in care se petrec cele mai mari abuzuri in justiție. Majoritatea tacuta avea nevoie sa arate ca este impotriva incalcarilor grosolane ale legii și ale drepturilor minime ale cetațenilor facute de securiști și slugile lor. Dar nu s-a gasit cine sa o organizeze.



In Piața nu sunt doar psd-iști. Nici pe departe. Cunosc zeci de oameni care au votat și voteaza cu partidele din opoziție și care sunt acolo cu tot entuziasmul și convingerea.



Din pacate,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

