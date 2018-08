Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov se pregatesc sa devina parinți la sfarșitul lunii octombrie. Elena Udrea este inarcinata cu o fetița, fostul ministru al Turismului aflandu-se in continuare in Costa Rica. Adrian Alexandrov a spus ca atenția celor doi se axeaza in primul rand pe botezul micuței, pe care…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, acorda un interviu in care face o serie de dezvaluiri despre relatia de cuplu si despre planurile sale de viitor. Cei doi sunt nevoiți, momentan, sa se vada doar o data pe luna. Elena Udrea este in prezent refugiat politic in Costa Rica, in urma condamnarii…

- Adrian Alexandrov a povestit una dintre cele mai frumoase clipe petrecute in timpul unei vizite la Elena Udrea. "Cand Elena mi-a spus ca e insarcinata, era sa scap telefonul din mana. (…). Da, este adevarat ca iubita mea a recurs la inseminare in vitro. Relația dintre tata-fetița este mai…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca exista proceduri de extradare in derulare, atat in ceea ce o privește pe Elena Udrea, condamnata recent la șase ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute, cat și in ceea ce il privește pe Sebastian Ghița, incarcerat in prezent in Serbia. Toader…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a spus, la Timișoara, ca in cazul Elenei Udrea nu exista dovada statutului de refugiat politic in Costa Rica, pe care aceasta il invoca și ca procedurile de extradare sunt in derulare. Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare cu executare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a condamnat-o definitiv, marti, pe fostul ministru Elena Udrea la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute" pentru luare de mita si abuz in serviciu. De asemenea, instanta a respins cererea depusa de Elena Udrea privind repunerea procesului pe rol.Fugita…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a avut prima reacția dupa ce a aflat vestea ca aceasta a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, in dosarul „Gala Bute”. „Ma duc cat pot de repede. Nu o pot lasa singura in aceste momente”, a declarat Adrian Alexandrov, pentru revista…

- Elena Udrea are acum in Costa Rica un statut care o protejeaza de o eventuala extradare, a declarat marți, pentru Libertatea, avocatul Veronel Radulescu, dupa ce instanța suprema a condamnat-o definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul ”Gala Bute”. Avocatul spune ca decizia judecatorilor…