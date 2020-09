Elena Udrea, fostul ministru al Turismului dezvăluie cu cine a votat Aceasta a anunțat pe Facebook cu cine anume a votat. Astfel, aceasta a marturist ca a votat ”pe vechi” și ca „nou nu inseamna neaparat si mai bun”, spune e ape contul de socializare. Elena Udrea a spus totul „Am votat, gata! Ce noroc sa pot vota inca o data, a cata oara in 20 de ani, cu cel mai bun! Si ce sansa pentru Bucuresti si pentru Romania! P.S. Am dat votul „pe vechi”. M-am saturat de tampenia asta, de 30 de ani incoace, sa votam „noul”. Nou nu inseamna neaparat si mai bun. Dimpotriva, s-a tot dovedit ca ce-i nou e din ce in ce mai prost si mai corupt…”, a scris Elena Udrea, azi, pe pagina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

