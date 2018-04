Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al turismului din Romania, Elena Udrea, este refugiat politic in Costa Rica, a declarat avocatul sau in instanta. El a prezentat mai multe documente si a cerut amanarea procesului in care e acuzata de mai multe fapte de coruptie. Procurorii DNA contesta informatia.

- UPDATE Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, vineri, cererea Elenei Udrea de a fi audiata prin videoconferința din Costa Rica, dar și solicitarea acesteia de a fi judecata ca refugiat politic. Instanța a reținut ca fostul ministru nu are acest statut. Avocatul Elenei Udrea…

