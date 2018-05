Stiri pe aceeasi tema

- Otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal cu gaz neuroparalitic este o „crima oribila și nesabuita“, – a declarat joi Amber Rudd, ministrul de interne britanic. Ea a cerut britanicilor sa nu se lase panicați și sa nu se angajeze in speculații pe tema autorilor crimei. Anterior, poliția britanica…

- Imagini cu Elena Udrea si Alina Bica, aflate in Costa Rica, au aparut pe retele de socializare. Fotografiile au fost publicate pe pagina de Facebook a lui Narcis Vlad Barbu. Elena Udrea a reacționat dur, dupa apariția acestor imagini. „In lipsa pozelor cu Kovesi la taiatul porcului, protestarii pro…

- Elena Udrea a comentat in termeni duri, pe contul ei de Facebook, aparitia pozelor cu ea si cu Alina Bica, afirmand ca „in lipsa pozelor cu Kovesi la taiatul porcului, protestarii pro Sistem au gasit ce sa share-uiasca" si anuntand ca se va ocupa sa faca un raport in imagini al prezentei ei in Costa…

- Elena Udrea a comentat in termeni duri, pe contul ei de Facebook, aparitia pozelor cu ea si cu Alina Bica, afirmand ca "in lipsa pozelor cu Kovesi la taiatul porcului, protestatarii pro Sistem au gasit ce sa share-uiasca" si anuntand ca se va ocupa sa faca un raport in imagini al prezentei ei in…

- Elena Udrea a comentat in termeni duri, pe contul ei de Facebook, aparitia pozelor cu ea si cu Alina Bica, afirmand ca „in lipsa pozelor cu Kovesi la taiatul porcului, protestarii pro Sistem au gasit ce sa share-uiasca" si anuntand ca se va ocupa sa faca un raport in imagini al prezentei ei in Costa…

- Dupa ce in presa au aparut informatii conform carora fostul ministru al Turismului, Elena Udrea ar fi plecat din tara si s ar afla in Costa Rica, aceasta a postat un mesaj pe contul sau de Facebook prin care anunta ca este libera sa calatoreasca pe unde vrea deoarece nu are nicio interdictie impusa.…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, a reactionat dur pe Facebook, dupa ce jurnalistii de la Rise Project au publicat un document din care reiese ca Udrea a aterizat pe aeroportul international San Juan in urma cu o saptamana, pe 7 februarie 2018.

- Fostul ministru Elena Udrea reactioneaza pe Facebook dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca a plecat din tara: „Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie «pe surse» ca «Elena Udrea a parasit tara»!!! Asa, si??? Si ce daca «am parasit tara»??? Ce va agita atat de…