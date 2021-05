Elena Udrea, din nou sexy, cu pieptul înainte de ziua ei! Toată lumea a fost cu ochii pe DECOLTEUL său Elena Udrea, din nou sexy, intr-o apariție de senzație chiar de ziua sa! Bustul fostului ministru al Dezvoltarii și Turismului, evidențiat indrazneț cu ocazia zilei sale onomastice, face furori pe internet. Dupa ce, in ultimii ani a sensibilizat internetul cu ipostaze in rolul de mamica, Elena Udrea revine, la 47 de ani, in rolul ”Sexy Nuți”. Fostul ministru ce inca are mari probleme cu judecatorii in dosarul finanțarii campaniei electorale din 2009, a bifat o noua apariție sexy, cu pieptul inainte, imbracata intr-un maiou roz un decolteu adanc, sexy fotografie postata chiar de mandrul sau iubit,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

