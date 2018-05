Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a prezentat documentul secret pe care Elena Udrea l-a cerut ca proba in instanta dar i-a fost refuzat. Documentul prezentat astazi in Senat de catre Traian Basescu este o Nota secreta pe care SRI a trimis-o catre DNA, din care reiese ca denuntatorii din dosarul Gala…

- Traian Basescu a sesizat conducerea CSM, Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei si comisia de control a activitatii SRI. Fostul presedinte al Romaniei le-a trimis acestora un document al Serviciului Roman de Informatii, despre care spune ca este ” strict secret”. Traian Basescu sustine ca documentul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a prezentat miercuri un document al Serviciului Roman de Informatii, strict secret, despre care spune ca i-a parvenit in toamna anului trecut si care vizeaza dosarul "Gala Bute", mentionand ca a sesizat CSM, Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei si Comisia parlamentara…

- Curtea Suprema va da sentinta definitiva in dosarul Gala Bute peste doua saptamani, iar Elena Udrea nu va mai fi audiata in cauza. Asa a decis azi Curtea Suprema care judeca ultimul termen din dosarul in care fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, a fost condamnat in prima instanta la 6 ani de…

- Curtea Suprema judeca astazi ultimul termen din dosarul Gala Bute, dosar in care fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, a fost condamnat in prima instanta la 6 ani cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu.

- Insarcinata pentru prima data, Elena Udrea a obținut statutul de azilant politic in Costa Rica. Avocatul Elenei Udrea a facut anunțul in urma cu puțin timp la ICCJ. Astazi are loc un nou proce sin care se judeca dosarul „Gala Bute”. Faptul ca a devenit refugiat politic in Costa Rica ii confera mai multe…

- Avocatul Elenei Udrea a anuntat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca fostul ministru a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica, informeaza Agerpres.ro. Anuntul a fost facut la termenul de vineri al procesului in care se judeca dosarul Gala Bute. ...

- Dosarul 'Gala Bute', in care fostul ministru al Dezvoltarii are o condamnare la 6 ani cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu a ajuns la ultimul termen. Judecatorii de la Curtea Suprema ii vor audia astazi pe martorii Rudel Obreja, Tudor Breazu si omul de afaceri Adrian Gardean, ultimul…