- Elena Udrea a facut dezvaluiri incendiare la Antena 3. ”Nu am fugit din țara. Sunt aici asumat, am fost in fața autoritaților din Costa Rica, am cerut acest statut de protecție pe care am considerat ca e...

- Elena Udrea a vorbit, joi seara, la Antena 3, in primul interviu dupa ce a plecat in Costa Rica. Fostul ministru al Turismului a spus ca a plecat din Romania pentru ca și-a dat seama ca nu are in țara șansa de a fi judecata corect. ”Nu am fugit din țara. Sunt aici asumat, am fost in fața autoritaților…

- Elena Udrea, aflata in direct, in cadrul emisiunii realizata de Mihai Gadea a facut cateva declaratii despre situatia sa, despre plecarea sa in Costa Rica si despre cum este vanata de Coldea si Kovesi.

- Elena Udrea și Alina Bica, doua dintre cele mai puternice femei in regimul Traian Basescu, au fugit din Romania! Au ajuns in Costa Rica, unde fostul ministru a cerut, deja, regim de refugiat politic. Ambele au condamnari, in prima instanța, cu executare, iar in cazul lui Udrea o eventuala condamnare…

- Giani Kirița, prabușit la pamant in timpul meciul internațional dintre Romania, Turcia și Grecia. Panica s-a instalat la Exatlon, iar colegii acestuia, din echipa Faimoșii s-au speriat foarte tare. Din fericire nu a avut nimic grav, insa oboseala și-a spus cuvantul. Dupa mai multe curse consecutive,…

- Elena Udrea, inculpata in dosarul Gala Bute, a declarat la Romania TV ca nu se gandeste la o eventuala condamnare definitiva. De ce sa ne gandim la un lucru atat de abuziv Sa ne gandim ca o sa am parte de o judecata corecta si intr o astfel de situatie nu pot sa fiu decat achitata.Despre sarcinaNu stiu…

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica, acolo unde se afla și Alina Bica, fosta șefa DIICOT, alaturi de soțul sau. Udrea i-a spus, inițial, avocatului sau ca se afla in Grecia, la Atena, unde ar fi internata intr-o clinica. Ulterior, au aparut documentele care dovedesc faptul ca Udrea e in Costa Rica.Dupa…