- Judecatorii din Bulgaria au decis miercuri ca fostul ministru Elena Udrea ramane in arest, dupa un nou termen al procesului, informeaza Antena 3. Termenul final pentru cererea de extradare a fost stabilit pentru 10 iunie, ora 14.00. „Am parte de o justitie dreapta in Bulgaria, ceea ce nu am avut…

- Apararea Elenei Udrea invoca la Curtea de Apel București o cerere de incetare a procesului penal in dosarul de mare corupție Hidroelectrica, in care Elena Udrea este judecata și urma sa fie audiata din Bulgaria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Elena Udrea - condamnata definitiv, in 7 aprilie, la șase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute" și aflata in arest in Bulgaria, dupa ce a incercat sa fuga din țara - ar urma sa afle miercuri daca va fi adusa in Romania pentru a fi incarcerata. Decizia va fi luata de Curtea de Apel de la Sofia.…

- Elena Udrea va mai sta cateva zile in arest in Bulgaria. Curtea de Apel din Sofia a amanat, marți, decizia privind cererea de extradare a fostului ministru. Magistrații bulgari se vor pronunța pe 18 mai in cazul Elenei Udrea, aceasta fiind a doua amanare. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Curtea de Apel București, aflata pe final de judecata in mega-dosarul de corupție al Elenei Udrea privind valiza cu bani pretins primita de la omul de afaceri Bogdan Buzaianu in cazul Hidroelectrica, verifica luni informațiile primite de la instanțele de la Sofia, care țin in arest fostul ministru.…

- Judecatorii bulgari au dat decizia in cazul Elenei Udrea. Fostul Ministru va fi extradat in Romania. Soluția judecatorilor poate fi atacata insa cu recurs la Curtea de Apel din Sofia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministerul Justiției anunța ca a primit, joi, 14 aprilie 2022, cererea autoritatilor judiciare de executare din Bulgaria cu privire la condițiile de detenție de care ar beneficia Elena Udrea in cazul predarii catre Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Elena Udrea a facut show la audierile din Bulgaria, țara in care a fugit inainte ca ICCJ sa o condamne definitiv la șase ani de inchisoare in Dosarul Gala Bute. Udrea a acuzat, in Bulgaria, ca este terorizata de justiția din Romania și ca risca sa faca inchisoare pe nedrept, deși are un copil mic…