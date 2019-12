Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin și-a surprins fanii de pe contul desocializare, dupa ce a publicat un colaj cu fotografii in care apare Violeta.Fetița vedetei și a lui Ștefan Banica Jr. a implinit 12 ani. „12 ani de iubire necondiționata... La mulți ani, Violetamea! ❤", a scris Andreea Marin, in dreptulfotografiei cu…

- A fost cea mai tare femeie din politica romaneasca, iar acum s-a transformat intr-o mamica de nota 10. Cand vine vorba de fiica sa, Eva Maria, Elena Udrea nu tine cont de nimeni si de nimic. Nici macar de Adrian Alexandrov, tatal fetitei!

- Nu exista dovezi ca ar fi fost vorba de un viol. O fetița de 11 ani, din Spania, a nascut un bebeluș conceput cu propriul frate, in varsta de 14 ani. Cazul, care a provocat o unda de șoc in comunitatea locala, este acum anchetat de autoritați.

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov și-au botezat fiica la Manastirea Casin din București. O cheama Eva Maria și astazi a implinit un an. Fostul ministru al Turismului a declarat ca nașii nu sunt persoane cu...

