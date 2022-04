Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea se afla in arest in Bulgaria, cel putin pana pe 14 aprilie, cand se va judeca la Sofia apelul formulat de avocatul lui Udrea. Autoritatile din Romania au cerut extradarea fostului ministru. Daca nu va ajunge in Romania, Elena Udrea a spus ca a cerut azil politic in Grecia, unde a inchiriat…

- Elena Udrea si-a jucat toate cartile in fata judecatorilor bulgari. Nu vrea sa fie trimisa in Romania sa execute pedeapsa si a facut cerere de azil politic in Grecia. Potrivit surselor Observator, fostul ministru a plans in fata instantei si le-a cerut sa aiba mila pentru ca trebuie sa aiba grija…

- Elena Udrea a fost adusa sambata in fața instanței de judecata din Bulgaria, pentru a i se analiza cererea de extradare. La momentul arestarii, fostul ministru ar fi avut o cadere nervoasa, susțin jurnaliștii Antena3. La cateva minute dupa ora 15, Elena Udrea a fost adusa, incatușata in escortata de…

- Dupa un proces care a durat ani de zile și parea ca nu se va mai termina niciodata, Elena Udrea și-a aflat sentința in dosarul Gala Bute : a primit șase ani de inchisoare cu executare, decizia fiind definitiva!

- Fostul ministru al dezvoltarii regionale si turismului Elena Udrea, condamnata la sase ani de inchisoare pentru coruptie, a fost retinuta joi pentru 24 de ore de catre politia bulgara in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile romane.

- Elena Udrea și-a lasat joi, 7 aprilie, fiica la gradinița și a fugit din țara cu un barbat, cu doar cateva ore inainte de sentința judecatorilor. Fostul ministru, condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare, a fost prins cateva ore mai tarziu in Bulgaria. Se afla intr-o mașina de lux cu un barbat pe…

- Elena Udrea, data in urmarire dupa ce a fost condamnata definitiv la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, a fost prinsa in Bulgaria. "In urma cooperarii dintre structurile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si autoritatile din Bulgaria, femeia, pe numele careia este emis…

Elena Udrea a fost prinsa in Bulgaria, dupa ce a parasit Romania in aceasta dimineața, prin Vama Giurgiu.