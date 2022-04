Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea, 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Trebuie sa se predea și va fi dusa in penitenciar. Decizie definitiva Un complet de cinci judecatori a stabilit, joi, definitiv, sa respinga definitiv caile extraordinare de atac introduse de Elena Udrea și Rudel Obreja in mega-dosarul Gala Bute,…

- Elena Udrea a fost condamnata la sase ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Decizia, care nu mai poate fi contestata, a fost luata joi de instanța suprema. Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins joi, ca nefondate, contestatiile in anulare…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Decizia este definitiva: Elena Udrea este condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala…

- Elena Udrea a fost condamnata, joi, definitiv, la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”. Practic, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut decizia instanței de fond, pentru 3 infracțiuni de luare de mita. Vom reveni cu detalii. The post Elena Udrea se duce la pușcarie.…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost condamnat definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani inchisoare cu executare pentru luare de mita si conflict de interese in dosarul „Polaris”, noteaza Agerpres. Initial, in martie 2019, Mazare a primit o condamnare…

- Radu Mazare, fostul primar din Constanta, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita in dosarul Polaris. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie este definitiva. La prima instanta el primise o condamnare de noua ani si zece luni de inchisoare.

- Fostul primar din Constanta Radu Mazare a fost condamnat, joi, la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita in dosarul Polaris. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie este definitiva. La prima instanta, el primise o condamnare de noua ani si zece luni de inchisoare. ICCJ a admis apelurile declarate…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani inchisoare cu executare pentru luare de mita si conflict de interese in dosarul Polaris.