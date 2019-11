Stiri pe aceeasi tema

- Vizavi de acest raspuns, Elena Udrea a transmis un mesaj. ”Astazi am primit o veste buna, pe care o asteptam altfel, de la Bruxelles. Comisia Europeana a raspuns Curtii Europene de Justitie in dosarul Gala Bute spunand ca deciziile CCR trebuie respectate in Romania. Daca unii dintre…

- Comisia Europeana precizeaza, intr-un raspuns transmis Curții de Justiție a UE, sesizata de instanța suprema in dosarul Gala Bute, ca decizia CCR privind completurile de 5 judecatori poate fi aplicata, intrucat legislația europeana nu interzice, potrivit unui document prezentat de avocatul lui Udrea.„Deci…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a prezentat un document care contine un raspuns al Comisiei Europene trimis Curtii Europene de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in care spune ca Instanta...

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a prezentat, marti, un document care contine un raspuns al Comisiei Europene trimis Curtii Europene de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in care spune ca Instanta suprema trebuie sa respecte deciziile Curtii Constitutionale cu privire la modul de compunere…

- Comisia Europeana a raspuns intr-un prim caz in care instanța suprema a transmis Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și in general arata ca deciziile Curții Constituționale a Romaniei nu contravin articolelor tratatelor Uniunii.Concret, explica avocatul Veronel Radulescu, aparatorul…

- Noul calendar de liberalizare agreat de autoritatile romane si Comisia Europeana prevede ca piata de gaze va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, insa, intre 1 aprilie 2020 si 31 martie 2021, va exista o perioada de tranzitie. In acest interval tranzitoriu, 50% din necesarul consumatorilor…

- ''Poluarea aerului este in prezent cel mai important risc de mediu la adresa sanatatii umane'', se arata intr-un raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) a Uniunii Europene (UE). Autorul raportului, Alberto Gonzalez Ortiz, expert AEM in calitatea aerului, a atras atentia ca in timp ce nivelul…

- Consumatorii de gaze naturale și energie electrica vor avea de infruntat noi scumpiri in perioada urmatoare. Piața de gaze naturale va fi liberalizata complet la 1 aprilie 2021, iar cea de electricitate la 1 iulie in același an, potrivit lui Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte al Autoritatii Nationale…