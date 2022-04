Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști, pentru ca ar fi parasit locația arestului la domiciliu Polițiștii de siguranța publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au verificat, marți, in Alba Iulia, o persoana fața de care Judecatoria Aiud a dispus masura preventiva a arestului…

- Tanar din Blaj REȚINUT de polițiști. A mers la locuința fostei concubine unde ar fi declanșat un scandal Polițiștii din Blaj au reținut miercuri un tanar care și-ar fi agresat fosta concubina și s-ar fi manifestat violent fața de membrii familiei ei. A fost emis și un ordin provizoriu de protecție.…

- Un barbat din Timiș a fost prins in timp ce iși urmarea soția. Omul de afaceri a folosit o aplicație, pe care i-a instalat-o pe ascuns femeii, care a facut plangere la poliție, iar acum barbatul va fi audiat. Acuzat de accesarea ilegala a unui sistem informatic Polițiștii de la Crima Organizata și procurorii…

- Femeia, care inițial a fost reținuta pentru 24 de ore, va fi cercetata, in stare de libertate, pentru violența in familie. Ea nu are voie sa se apropie de soț, fiindca pe numele sau a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Urmeaza ca o instanța sa se pronunțe cu privire la menținerea acestui ordin.…

- Potrivit sursei citate, masina in care se aflau copiii, condusa de o femeie de 36 de ani, a parasit partea carosabila si s-a izbit de un cap de pod.„Din verificarile preliminare efectuate de politistii Biroului Rutier Pitesti s-a stabilit ca o femeie de 36 de ani, din Balilesti, care conducea un autoturism…

- Miercuri, 2 februarie, la ora 12.42, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe strada Vasile Lucaciu a avut loc un eveniment rutier. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 67 de ani din municipiu, aflata in calitate de pieton in angajarea…

- Traficul este blocat total in Braniștea, dupa coliziunea dintre doua TIR-uri. Conform martorilor, evenimentul rutier a avut loc din cauza gheții de pe carosabil. CE spun polițiștii: Un apel la 112 anunța un accident rutier petrecut in Braniștea, la granița dintre județele Bistrița Nasaud și Cluj. Au…