Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a anuntat vineri ca a decis, împreuna cu avocatii, sa solicite repunerea pe rol a dosarului 'Gala Bute, aflat în pronuntare la ÎCCJ, dupa noile informatii facute publice de fostul presedinte Traian Basescu.

- Elena Udrea a anuntat vineri ca a decis, impreuna cu avocatii, sa solicite repunerea pe rol a dosarului ''Gala Bute'', aflat in pronuntare la ICCJ, avand in vedere noile informatii facute publice de fostul presedinte Traian Basescu in legatura cu aceasta cauza. ''Ca urmare a…

- Elena Udrea a anuntat, vineri, ca a decis sa ceara repunerea cauzei pe rol, aceasta decizie venind in contextul in care Traian Basescu a facut public, miercuri, un document al SRI care vizeaza dosarul Gala Bute, mentionandu-se clar rolul acestuia si cum functiona relatia cu sistemul judiciar.

- Traian Basescu a sesizat conducerea CSM, Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei si comisia de control a activitatii SRI. Fostul presedinte al Romaniei le-a trimis acestora un document al Serviciului Roman de Informatii, despre care spune ca este ” strict secret”. Traian Basescu sustine ca documentul…

- "Este un document document strict secret al UM 0198 SRI din 9.11.2011 care mi-a parvenit acum cateva luni si nu l-as fi facut public daca nu vedeam minciuna din adresa DNA catre ICCJ. Nu citesc mult, va spun ca documentul vorbeste de oameni care se afla intr-un dosar penal care au savarsit infractiuni…

- Potrivit Elenei Udrea, motivul este prezentat in dosar a probelor facute de catre sau cu ajutorul SRI, ceea ce a fost declarat ilegal de catre CCR, prin decizia cu nr.91 din 28.02.2018 in care se arata ca implicarea Serviciului Roman de Informatii in cauze care nu tin de siguranta nationala, este ilegala…

- "Un om care simte ca e haituit are dreptul sa se apere prin toate mijloacele. Un om care simte si, mai ales, care stie ca nu are parte de o judecata corecta, are dreptul sa se apere prin toate mijloacele. Nu v-as dori sa fiti in situatia asta", a spus Traian Basescu, citat de news.ro. Fostul…

- Elena Udrea nu s-a prezentat miercuri la judecarea dosarului "Gala Bute", iar avocatii sai au anuntat la Instanta suprema ca un medic din Costa Rica i-a recomandat "odihna absoluta" fostului ministru. Instanta suprema a programat pentru termenul de miercuri al procesului audierea a trei martori in dosarul…