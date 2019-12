Stiri pe aceeasi tema

- De cand s-a intors din Costa Rica, Elena Udrea traiește chiar pe picior mare. Poate ca Nuți nu mai este o forța in politica, așa cum era odinioara, dar asta nu inseamna cu nu are destule griji cu care sa iși umple timpul.

- Adrian Alexandrov, cel alaturi de care Elena Udrea are o fetița, pe micuța Eva Maria, pare sa fie un tatic foarte devotat. Barbatul petrece foarte mult timp in compania bebelușului sau, iar recent s-a fotografiat intr-o ipostaza inedita, oferindu-le urmaritorilor de pe rețelele sociale o mare surpriza.…

- Dana Budeanu da de pamant cu barbatii care se penseaza, care poarta colanti, care beau cu paiul uitand sa mai fie barbati adevarati. Elena Udrea, a simtit nevoia sa o incurajeze pe nasa fetitei sale Eva Maria, atasand si video cu pricina in care ii face praf pe barbatii „fatalai”. Elena Udrea: „Pentru…

- Fosta șefa a DIICOT Alina Bica, condamnata definitiv miercuri la 4 ani de inchisoare cu executare, a fost data in urmarire. Fotografia și informațiile despre Alina Bica au fost publicate pe site-ul Poliției Romane, la rubrica „persoane urmarite”. Ulterior, aceasta a fost data și in urmarire internaționala.…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Sunt, probabil, singurul roman care s-a intors in Romania - sau printre puținii romani. Eu nu-mi doresc sa plec de aici, ca dovada ca am venit inapoi. Nu știu sa va spun daca pe termen mediu - ca personal, dar și ca persoana care a fost in politca și apropiata de cei…

- Elena Udrea si Adrian Alexandrov si-au pierdut cainele: Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, și iubitul sau, Adrian Alexandrov, și-au botezat recentfetița la Manastirea Cașin. Evenimentul a fost urmarit cu interes, mai ales ca, recent, Elena Udrea a decis sa se intoarca din…

- Curtea de Apel Bucuresti ia, marti, in discutie cererile de probe pe care le vor solicita in apararea lor fostul ministru Elena Udrea, fiica fostului presedinte al Romaniei, Ioana Basescu, dar si celelalte persoane judecate in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009.Citeste si: Elena…

- Elena Udrea a declarat, luni la Curtea de Apel Bucuresti, ca a mai avut discutii cu fosta sefa DIICOT Alina Bica, prietena ei cu care a fugit in Costa Rica, si despre care a precizat ca, din cate stie, nu mai „calca” in Romania.