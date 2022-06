Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel din Sofia a amanat din nou, miercuri, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Judecatorii bulgari au stabilit ca noul termen sa fie in 8 iunie. Ea este de mai mult de o luna in arest in Bulgaria, iar o instanța s-a pronunțat deja, in 19 aprilie, in favoarea extradarii. Elena…

- Judecatorii de la Sofia au amanat pentru data de 18 Mai decizia privind extradarea Elenei Udrea in Romania. Avocata Elenei Udrea este cea care a facut o solicitare de amanare a deciziei, pe motiv ca nu a putut sa fie prezenta, marți, in sala de judecata, potrivit Antena 3. Intrebata daca iși dorește…

- Traficul auto la iesirea din tara prin PTF Giurgiu este ingreunat, marti, de un protest spontan organizat in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea Ruse, Bulgaria. „Astazi, incepand cu ora 09:30, pe teritoriul Bulgariei, in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea Ruse a inceput un protest…

- Judecatorii din Bulgaria au decis ca Elena Udrea sa fie extradata pentru a-și ispași pedeapsa de 6 ani de inchisoare in Romania. Decizia nu este definitiva, ea putand fi atacata in termen de 5 zile.

- O instanța din Sofia a decis marți ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania. Decizia poate fi atacata de Udrea cu apel in 5 zile, noteaza digi24.ro. Instanța a acceptat astfel cererea autoritaților romane, care au cerut ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania pentru a-și ispași condamnarea de…

- Judecatorii bulgari au hotarat, marți, ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania pentru a-și executa condamnarea la șase ani de inchisoare primita in dosarul „Gala Bute”. Decizia luata de Tribunalul din Blagoevgrad nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel de la Sofia. Elena Udrea,…

- Judecatorii bulgari au amanat cu cinci zile, pentru 19 aprilie, judecarea procesului privind extradarea in Romania a Elenei Udrea, in baza mandatului european de arestare emis de autoritațile romane. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie la ora 14.30. Intre timp, mandatul de…

- Judecatorii bulgari au decis extradarea Elenei Udrea in Romania. Hotararea nu este definitiva, urmand a fi judecat apelul pe 14 aprilie. Pana atunci, Udrea ramane in arest. Elena Udrea a fost adusa, sambata, in jurul orei 15.00, la tribunalul din Bulgaria, unde a stat mai bine de 2 ore. Ea a fost reprezentata…