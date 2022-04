Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 17.30 Poliția Romana anunța intr-un comunicat oficial ca Elena Udrea a plecat din Romania joi dimineața, inainte de pronunțarea sentinței definitive prin care a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare. Poliția arata in comunicat ca impotriva Elenei Udrea nu erau dispuse masuri preventive…

- Elena Udrea a fost condamnata joi de Inalta Curte de Casație la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, potrivit sentinței pronunțate de complet in sala de judecata. Decizia e definitiva. Instanța a respins constestația in anulare și a menținut sentința de 6 ani inchisoare.Elena Udrea trebuie sa plateasca…

