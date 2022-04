Elena Udrea a fost prinsă în Bulgaria Elena Udrea a fost prinsa pe teritoriul Bulgariei, in urma alarmei date de polițiștii romani omologilor din statul vecin. „In urma cooperarii dintre structurile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și autoritațile din Bulgaria, femeia, pe numele careia este emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, a fost depistata pe teritoriul Bulgariei. In […] The post Elena Udrea a fost prinsa in Bulgaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

