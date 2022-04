Elena Udrea a fost PRINSĂ (FOTO) Condamnata Elena Udrea a fost prinsa in Bulgaria. Ea va fi reținuta de autoritați. Udrea ar fi fost prinsa la Kulata, aproape de granița cu Grecia. Unele surse spun ca Elena Udrea se afla cu un barbat in mașina in momentul reținerii sale in Bulgaria. Așa cum se poate vedea și in fotografie, blonda era […] The post Elena Udrea a fost PRINSA (FOTO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Elena Udrea a fost condamnata joi la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute și a fost data in urmarire generala dupa ce, in urma pronunțarii de catre instanța a sentinței definitive, nu a mai fost de gasit.

- Polițiștii bulgari anunța ca, in urma cu scurt timp, Elena Udrea a fost bagata in spatele gratiilor, dupa ce a fost prinsa in zona Kulata, langa frontiera cu Grecia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Fostul ministru Elena Udrea, condamnata joi, 7 aprilie, la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, a fost prinsa in Bulgaria, dupa ce a plecat din Romania in cursul diminetii, potrivit Politiei Romane.In urma cooperarii dintre structurile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si…

- Elena Udrea a fost prinsa in Bulgaria. Autoritațile pregatesc formalitațile pentru a fi adusa in țara Elena Udrea a fost prinsa in Bulgaria, a anunțat Poliția Romana. Aceasta a ieșit din țara joi dimineața, inainte de pronunțarea sentinței Inaltei Curți prin care a fost condamnata la 6 ani de inchisoare…

