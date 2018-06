Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea, condamnata pentru luare de mita si abuz in serviciu, a fost data oficial in urmarire generala de Politia Romana, care a postat pe site o fotografie a acesteia, dupa ce politistii au solicitat instantei, marti seara, emiterea unui mandat european de arestare si a unei cereri…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, va pleca in Costa Rica, pentru a-i fi alaturi fostului ministru. Elena Udrea a fost condamnata definitiv, marți, la 6 ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute.

- Elena Udrea ar urma sa nasca la Spitalul "Cima" din San Jose, frecventat de mulți straini, in special americani și canadieni. O naștere aici costa 5.000 de dolari, iar conducerea clinicii arboreaza in curte steagul țarii din care provine proaspata mamica, scrie GSP. Prima reactie a iubitului…

- Vestea ca Elena Udrea a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul "Gala Bute" a cazut ca un trasnet și pentru iubitul ei. "Nu e cel mai bun moment sa vorbesc acum... Ma duc cat pot de repede. Nu o pot lasa singura in aceste momente" – a declarat Adrian Alexandrov, iubitul…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a avut prima reacția dupa ce a aflat vestea ca aceasta a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, in dosarul „Gala Bute”. „Ma duc cat pot de repede. Nu o pot lasa singura in aceste momente”, a declarat Adrian Alexandrov, pentru revista…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a depus o plangere penala impotriva semnatarilor Protocolului dintre SRI si DNA. Obreja a fost condamnat in prima instanta la cinci ani de inchisoare pentru evaziune fiscala in dosarul ”Gala Bute”. Potrivit News.ro , Obreja anunta pe pagina…

- Fugita in Costa Rica, unde incearca sa scape de o eventuala pedeapsa cu executare in dosarele penale din Romania (n.r. are 6 ani cu executare in dosarul Gala Bute, nu e definitiv), Elena Udrea spune ca pe marea sa adversara, Laura Codruța Kovesi, nu va avea parte de bine in viitor.”Pana la…

- "Un om care simte ca e haituit are dreptul sa se apere prin toate mijloacele. Un om care simte si, mai ales, care stie ca nu are parte de o judecata corecta, are dreptul sa se apere prin toate mijloacele. Nu v-as dori sa fiti in situatia asta", a spus Traian Basescu, citat de news.ro. Fostul…