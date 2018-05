Stiri pe aceeasi tema

- Iubitul Elenei Udrea a luat o decizie importanta, dupa ce iubita lui, Elena Udrea, a pierdut unul din gemeni. Adrian Alexandrov a plecat in Costa Rica, pentru a fi alaturi de fosta blonda de la Cotroceni, in aceasta perioada grea, prin care trece viitoarea mama. Adrian s-a decis sa fie alaturi de Elena…

- Decizie importanta luata de Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea. Fosta blonda de la Cotroceni nu trece printr-o perioada deloc buna, aflandu-se in Costa Rica, acolo unde urmeaza un tratament ca urmare a problemelor cu sarcina.

- Vestea ca Elena Udrea a pierdut unul dintre gemeni i-a intristat pe toti! Visul ei de a deveni mama a fost la un pas sa se spulbere, iar acest lucru l-a ingrijorat si pe iubitul ei, Adrian Alexandrov.

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov fac pași mari și frumoși impreuna. Sunt de doi ani impreuna, vor deveni parinți anul acesta și se vor și casatori. Iubitul fostei politiciene a vorbit, in exclusivitate pentru Click!, despre cum va fi rolul de tata de gemeni, dar si cand va avea loc nunta. Elena Udrea…

- Elena Udrea este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca este insarcinata, mai mult, va avea gemeni! Aceeași stare o are și iubitul ei, tinerelul Adrian Alexandrov. Acesta nu s-a ferit sa comenteze despre sarcina celei care ii este partenera de viața. “Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni tata și sentimentul de implinire i se citește pe fața. Elena Udrea, in varsta de 45 de ani, a anunțat zilele trecute ca este insarcinata și in cateva luni va deveni mama. Fostul Ministru al Turismului a dezvaluit…

- "Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream baieței. Poate nu ma opresc la doi. Vedem cum decurg lucrurile. Elena e fericita, isi dorea de foarte mult timp. Vestea e una de bun augur. Am primit vestea acum patru zile. E prea devreme sa te gandesti la nume. Eu imi asum tot", a declarat Adrian…