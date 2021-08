In urma cu doar cateva luni, Elena Stroe de la Insula Iubirii se pregatea sa imbrace rochia de mireasa, dar toate planurile i-au fost date peste cap. Aceasta s-a desparțit de iubit exact cand mai era foarte puțin inainte de a merge impreuna la altar. Fosta concurenta fost ranita, dar mai ales dezamagita de acțiunile iubitului ei, care a lasat-o in urma pentru familia sa. Aceasta a dezvaluit in exclusivitate motivele care au pus capat relației.