Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani de scandaluri cu foștii parteneri și nu numai, Mariana Moculescu a ajuns in sfarșit in punctul in care pune pacea și liniștea pe primul loc. Fosta soție a lui Horia Moculescu nu este intr-o relație in prezent, dar susține ca vrea sa fie iubita și sa iubeasca la randul ei. Potrivit spuselor…

- Elena Stroe, fosta concurenta de la Insula Iubirii, a primit drept moștenire o casa la mare de la un cetațean englez. Bruneta a facut dezvaluiri in premiera despre imobil in cadrul emisiunii Showbiz Report.

- Gata, s-a intamplat și acest lucru! Oana Marica a oferit primul interviu dupa vacanța cu Alex Bodi și fiica lui. Iubita afaceristului a facut publice detalii picante despre viața sa amoroasa, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Ioana Chișiu iubește din nou și nu se ferește sa spuna asta in fața tuturor, deși este o persoana destul de rezervata atunci cand vine vorba despre viața ei amoroasa. Este una dintre cele mai populare vloggerițe de la noi, dar in același timp este și mama de gemene și reușește sa le faca pe toate, mai…

- Reality show-ul ”Chef de viața” cu Armin Nicoara și Claudia Puican a inceput cu cearta și lacrimi in aceasta seara, la Antena Stars. Viitoarea soție a artistului a izbucnit in lacrimi in timpul unei discuții pe care o avea cu acesta. Iata ce ii reproșeaza cantareața partenerului ei!

- Lena și Gabi Enache formeaza un cuplu de ani buni, insa cu toate acestea nu se pot bucura de iubirea ce și-o poarta unul altuia, caci distanța le este piedica. In acest sens, partenera de viața a fotbalistului a povestit la Antena Stars cum gestioneaza cei doi soți aceasta situație și cum reușesc sa-și…

- Mihai Onila, fostul membru al tripei Axxa, a surprins pe toata lumea atunci cana a nunțat divorțul de soția lui, cea alaturi de care locuia in Belgia. Acum, interpretul și-a refacut viața alaturi de alta femeie, pe care a și cerut-o in casatorie. Mihai Onila, in varsta de 50 de ani, fostul membru al…