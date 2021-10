Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in Anglia! O tanara dansatoare in varsta de 22 de ani a fost ucisa de iubitul ei, iar in urma crimei barbatul in varsta de 41 de ani și-a luat viața. Trupurile neinsuflețite ale celor doi au fost gasite intr-un apartament din Aglia. Familia indurerata dorește sa o omagieze pe fiica…

- Tragedie fara margini in Chișinau! O tanara, studenta la medicina, a fost ucisa de logodnicul ei. Barbatul cu care urma sa se casatoreasca in scurt timp a impușcat-o, apoi și-a luat viața. Ana avea 24 de ani și era asistenta medicala la Spitalul Clinic Municipal „Sfanta Treime”.

- Iasmina, fetița din Dolj care a fost ucisa odata cu strabunica ei in varsta de 77 de ani, se descria ca fiind o fire sensibila. De asemenea, micuța spunea ca s-a saturat de bullyingul din școlile din Romania și se visa creatoare de moda. Din nefericire, fetița de doar 11 ani și-a pierdut viața noaptea…

- Au fost momente de groaza la Talpigi, din județul Galați, acolo unde o fetița de un an și șase luni a fost omorata in fața casei de catre unchiul ei de 21 de ani. Din pacate, micuța a murit pe loc, insa familia a chemat imediat Salvarea, in speranța ca aceasta poate fi resuscitata. Din […] The post…

- Scene de groaza la spitalul Radauți! Un barbat in varsta de 60 de ani infectat cu Covid-19 a refuzat sa fie internat, chiar daca medicii au insistat sa il interneze. Ce s-a intamplat la doar cateva minute a fost cu adevarat o tragedie. Varstnicul a coborat scarile spitalului și a facut stop cardio-respirator…

- Tragedie in Gorj. Trei persoane, intre care și un copil, au murit inecate in raul Motru. Zona in care mama și cei doi copii venisera la scaldat are vartejuri. Micuții au fost luați de ape. Femeia a sarit sa-i salveze.

- Tragedie intr-o familie din Targu Jiu, dupa ce un barbat de 41 de ani a fost mort. Martorii au alertat autoritațile, moment in care polițiștii au ajuns la fața locului. Potrivit primelor informații, barbatul era taximetrist și avea doi copilași. Cazurilor sinuciderilor sunt incurajate de stresul generat…