- Sportiva de 23 de ani este nascuta la Moscova, dar de la varsta de 18 ani reprezinta Kazahstanul. Inainte de a lua aceasta decizie, Elena Rybakina a primit mai multe oferte din partea colegiilor din SUA, insa le-a refuzat.

- Simona Halep (locul 18 WTA, 30 de ani si cap de serie numarul 16) a recunoscut ca serviciul foarte slab a fost una dintre cauzele infrangerii cu Elena Rybakina (locul 23 WTA, 23 de ani si cap de serie 17), joi, in semifinalele turneului de la Wimbledobn. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa cu…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a fost invinsa de Elena Rybakina (23 de ani, locul 23 WTA) in semifinalele Wimbledon 2022, scor 3-6, 3-6. Romanca a fost tradata de servicu, arma ei forte in acest sezon de iarba. Sportiva care reprezinta Kazahstanul a servit excelent și a returnat foarte bine,…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) si kazaha Elena Rybakina (23 de ani, locul 23 WTA) se vor infrunta joi in semifinalele turneului de la Wimbledon. Elena Rybakina a inregistrat cel mai bun rezultat din cariera intr-un turneu de Grand Slam. Sportiva care reprezinta Kazahstanul s-a nascut la Moscova…

- Sportivii din Rusia și Belarus au fost excluși de la Wimbledon 2022 din cauza razboiului din Ucraina, dar Elena Rybakina (nascuta la Moscova) a reprezentat Kazahstanul in ultimii ani și a avut astfel drept de participare la Grand Slamul londonez.

- Simona Halep revine pe Terenul Central, pentru duelul cu Amanda Anisimova, din sferturile de finala ale Wimbledon 2022.Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) o infrunta ACUM pe Amanda Anisimova (20 de ani, 25 WTA), intr-un meci din sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon.Daca o invinge pe…

- ​Bianca Andreescu s-a calificat marți in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, sportiva din Canada trecand fara emoții in primul tur de Emina Bektas (224 WTA). Aflata pe locul 56 in clasamentul mondial, Andreescu a avut nevoie de doar 55 de minute pentru a se impune in fața americancei, scor…