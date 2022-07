Stiri pe aceeasi tema

- Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) este campioana de la Wimbledon 2022! Sportiva din Kazahstan a trecut in ultimul act de Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-2. Elena Rybakina a atins apogeul unei cariere incepute cu titlul cucerit pe zgura de la București, in 2019. Kazaha și-a trecut…

- Wimbledon 2022 iși va stabili astazi marea campioana de pe tabloul feminin de simplu. Pentru trofeul de la All England Club se vor lupta Elena Rybakina (cea care e eliminat-o pe Simona Halep in semifinale) și Ons Jabeur (2 WTA). Meciul va incepe la ora 16:00 și va fi LiveBlog pe HotNews.ro și in direct…

- Simona Halep a fost invinsa joi in semifinala turneului de Mare Șlem de la Wimbledon de Elena Ribakina (Kazahstan) in doua seturi. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat meciul sportivei și a spus intr-o postare pe Facebook ca „Simona s-a autohipnotizat in fața Rybakinei”.„Dupa ce le-a hipnotizat…

- Simona Halep (locul 18 WTA, 30 de ani) a ratat calificarea in finala turneului de la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de Elena Rybakina (locul 23 WTA, 23 de ani), joi, in semifinale, cu 3-6, 3-6. Cealalta finalista a turneului este Ons Jabeur . Tunisianca s-a calificat in finala…

- Simona Halep și-a aflat adversara din semifinalele turneului de la Wimbledon 2022. In penultimul act al celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, jucatoarea romana de tenis o va intalni pe Elena Ribakina (locul 23 WTA si cap de serie 17). Jucatoarea din Kazahstan a trecut in sferturi de sportiva…