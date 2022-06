Stiri pe aceeasi tema

- Bubu Cernea, fiul Crinei Mardare, s-a casatorit joi, 9 iunie, cu aleasa inimii lui. Evenimentul a fost unul restrans și au participat doar apropiații cuplului. Bubu Cernea și Elena Mogildea s-au casatorit joi, 9 iunie. Cei doi au ținut secret evenimentul și au invitat doar pe cei apropiați. Au spus…

- Vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Indragiții actori, Bubu Cernea și Elena Mogildea, s-au casatorit in mare secret, iar cei doi au spus marele "DA!". Prietenii apropiați ne-au fost alaturi in aceste momente memorabile și au petrecut alaturi de ei. Iata imagini de la marele eveniment!

- Elena Mogildea, frumoasa actrița din serialul Adela, a spus “Da” in fața ofițerului starii civile. Ea și soțul ei au avut parte de un eveniment fastuos unde au fost invitate mai multe vedete din showbiz.

- Aventura competitorilor de la Survivor, din Dominicana, s-a incheiat. Unul dintre concurenții care au luptat sa ajunga in finala a fost desemnat marele caștigator, iar acesta este Alex Delea. Dupa luni de competiție, in care concurenții au avut de infruntat probe dintre cele mai dificile, s-a aflat…

- In urma cu doua saptamani, Bogdan Mocanu a fost atacat intr-un club de fițe din Mamaia de doi indivizi. Cantarețul s-a ales cu o rana destul de grava la braț, insa a ales sa nu depuna plangere la Poliție impotriva celor doi agresori. In casa celor doi indivizi au fost gasite mai multe arme albe, macete,…

- Anamaria Prodan a plecat din nou in Dubai, iar pe rețelele de socializare a postat o fotografie cu un barbat misterios, imagine care a starnit multe controverse. Impresara a facut primele declarații despre situația sa amoroasa dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf. Recent, vedeta marturisea ca ii…

- Mihai Onila s-a casatorit sambata cu aleasa inimii lui. Dupa cea mai mare cumpana din viața lui și un divorț dificil, artistul și-a refacut viața și s-a cununat civil cu partenera lui Laura. Fostul membru al trupei AXXA a facut primele declarații despre marele eveniment, la Antena Stars!