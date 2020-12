Elena Mihai: In acest cuvânt,Iubire/ Ai prins sensul întreg al vorbirii In acest cuvant,Iubire Ai prins sensul intreg al vorbirii In silabe sau cuvinte desperecheate Pe hartie scrie, mereu scrie Si un fir de sange , ca lacrima icoanei, Nascatoarei de Dumnezeu,ce curge lin, Sa se reverse in sufletul tau Si cuvintele perechi, unele dupa altele Se vor rostogoli ca norii pe cer, Se vor auzi ca tunetul Ca vuietul furtunii Ca picaturile ritmate ale ploii Vor fi calauzele ochilor,gurii,pasilor tai Si vei vedea, ca Dumnezeu nu te va uita Pana atunci scrie, tot scrie, inlantuite cuvinte, Sunt pasii spre a merge-nainte!!! Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

