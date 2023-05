Stiri pe aceeasi tema

- Irina Petrea a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre sacrificiile pe care le-a facut, pe parcursul mai multor ani, pentru a deveni mama. Cu toate ca iubește copiii, nu a putut sa iși indeplineasca niciodata visul. De departe, ceea ce a surprins-o neplacut a fost atitudinea medicilor,…

- Sensy radiaza de fericire de cand a aflat ca va deveni mamica pentru prima data, iar ea traiește una dintre cele mai frumoase o perioade din viața ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, influencerița a vorbit despre cum se simte de cand a aflat vestea cea mare. Iata ce declarații a facut vedeta in…

- Andrei Iordanescu este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca va deveni tata din nou. Acesta a facut primele declarații dupa ce a primit marea veste și a spus cum a reacționat. De asemenea, a dezvaluit și daca ar vrea sa fie fetița sau baiețel, avand in vedere faptul ca mai are o fiica.

- Alexia Țalavutis a povestit, in cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars, cum și-a caștigat primii bani. Artista a obținut o suma frumoasa la doar 6 ani și iși amintește cu emoție de acest moment.

- In urma cu mai puțin de trei saptamani, Nasrin Ameri a anunțat ca e insarcinata și ca anul acesta va deveni mamica. In urma cu doar cateva minute, vedeta le-a impartașit prietenilor de pe rețelele de socializare ca ea și barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste, vor avea un baiețel.

- Paula Iorga a anunțat ca s-a cununat religios cu noul iubit, Aurel Dinca, care e fost solist al trupei Krypton. Intr-un interviu pentru Antena Stars, ea a anunțat ca e fericita alaturi de noul partener, la trei ani de la moartea lui Leo Iorga. Paula și Leo Iorga au fost casatoriți mai bine de 30 de…