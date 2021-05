Elena Merișoreanu a dezvaluit ca se confrunta cu noi probleme de sanatate. Artista a mers la analize, iar medicii au decis ca este nevoie de o intervenție chirurgicala cat mai repede. Elena Merișoreanu, in varsta de 72 de ani, a povestit ca in urma unei vizite la medic a depistat ca are o problema de sanatate ce necesita intervenție chirurgicala imediat. „Luna dupa luna nu te duci sa-ți faci toate analizele și m-am dus ieri și le-am facut cam pe toate. Ii povesteam domnului profesor ca la anumite mancaruri ma balonez și nu știu ce am. Am facut ecograful și am aflat ca am pietre la fiere. Am fost…