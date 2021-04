Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Lunca a murit. Era internata cu CovidA murit Gabi Lunca. Indragita artista de avea 81 de ani si fusese internata in spital cu COVID 19.Conform Romania TV, Gabi Lunca ar fi luat o infectie nosocomiala in spital. Este a treia mare nenorocire pentru muzica lautareasca dupa decesul de ieri dimineata…

- In doar o saptamana, COVID-19 a rapit trei nume mari din muzica lautareasca. La cateva ore de la trecerea in nefiinta a lui Nelu Ploiesteanu, vestea a cazut ca un trasnet: vineri seara, cantareata Gabi Lunca a murit rapusa de COVID-19, la Spitalul Judetean Ilfov, unde era internata. Fiica ei a avut…

- Elena Merișoreanu s-a declarat extrem de afectata de decesele in randul artiștilor romani. Dupa moartea Corneliei Catanga și a lui Nelu Ploieșteanu, iata ca o noua veste a indoliat lumea artistica, și anume, renumita interpreta de muzica populara și lautareasca, Gabi Lunca, a murit, in urma cu puțin…

- Printre artiștii care il plang pe Nelu Ploieșteanu se numara și Loredana Groza. Jurata de la ”X Factor”, de la Antena 1, mesaj dureros dupa moartea celebrului lautar. Artista, ingenuncheata de decesul lui Nelu Ploieșteanu și al Corneliei Catanga, la doar o saptamana distanța. Din nefericire, cei doi…

- Moartea lui Nelu Ploieșteanu continua sa provoace lacrimi și suferința in randul artiștilor. Alex Velea este ingenuncheat de decesul celebrului lautar. Cei doi au colaborat recent la o piesa, reușind chiar sa ajunga in trending-ul de pe YouTube. Din nefericire, marele artist a plecat astazi dintre noi,…

- Noaptea trecuta Nelu Ploieșteanu a murit, la varsta de 70 de ani! Din pacate, problemele din ultimul timp au afectat-o și pe soția artistului, iar ea a ajuns in urma cu doar cateva zile de urgența la spital

- Vestea tragica a morții marelui artist, Nelu Ploieșteanu, a intristat și indurerat milioane de romani care au crescut și s-au bucurat de muzica și talentul inegalabil al acestuia. Din pacate, dupa o suferința de mai multe saptamani, regele muzicii lautarești a trecut la cele veșnice in aceasta dimineața.…

- Nelu Ploieșteanu nu este singurul lautar care se afla pe un pat de la Terape Intensiva. In aceeași situație este și Gabi Lunca, care a ajuns in spital in urma cu doua saptamani, cu plamanii afectați in proporție de 90%. Fiica a declarat ca nu i-a spus mamei ca este vorba de COVID-19. Veștile despre…