Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran este in culmea fericirii, asta pentru ca dupa o lunga perioada de timp, micuța Ema a fost externata din spital, iar acum fosta prezentatoare TV se poate declara o mama implinita și fericita. Așadar, Cristina Cioran a vorbit despre cum se descurca cu Ema de cand micuța a ajuns in sanul…

- Elena Merișoreanu se afla internata la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș, dupa ce s-a infectat cu covid-19. Cum se simte Elena Merișoreanu, infectata cu covid-19 Vedeta a luat virusul, deși este vaccinata cu ambele doze de vaccin. Ea a trecut prin clipe dificile și acum a facut…

- Producatorii anunța ca actualele tarife nu mai pot fi menținute pentru ca s-au scumpit ambalajele, energia electrica și combustibilii. Intr-un comunicat al celor din industria apei imbuteliate, se arata ca facturile la energia electrica sunt anul acesta cu 90 de procente mai mari decat anul trecut,…

- Jane Birkin, in varsta de 74 de ani, "a suferit o forma usoara de accident vascular cerebral", "se simte bine" in prezent, dar si-a anulat participarea la Festivalul filmului american de la Deauville, a anuntat familia artistei intr-un comunicat transmis redactiei AFP. Cantareata si actrita britanica…

- Cristina Cioran radiaza de fericire, mai ales acum, de cand a devenit mama de fata. Și cum bucuria nu putea fi mai mare, ei bine a sosit momentul ca micuța Ema sa fie externata și adusa acasa, alaturi de mama și tatal sau. Vedeta a postat și primele imagini cu bebelușul ei.

- Elena Merișoreanu a ajuns din nou pe masa de operație. Artista are probleme mari de sanatate. Se pare ca necazurile Elenei Merișoreanu nu se opresc. Vedeta a marturisit recent ca trebuie sa se opereze de urgența in perioada urmatoare. Ei urmeaza sa i se puna o proteza la piciorul drept. Elena Merișoreanu,…

- Cercetatorul dr. Octavian Jurma atrage atenția asupra pericolului tot mai mare reprezentat de tulpina Delta a virusului Sars-Cov-2. El susține ca orice raceala in perioada urmatoare este cel mai probabil o infectie cu tulpina indiana Delta, care are un tablou clinic asemanator unei raceli severe.…

- Cristina Cioran a devenit mama pentru prima data in urma cu 5 zile, iar astazi, 21 iulie 2021, a fost externata din spital, insa fetița ei a ramas sub supravegherea medicilor. Actrița s-a confruntat cu probleme in timpul sarcinii și a fost nevoita sa nasca mai devreme decat era programt.