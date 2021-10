Cantareața Elena Merișoreanu, proaspat vindecata de COVID, spune ca este revoltata de faptul ca s-a permis pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva și indeamna romanii sa se vaccineze. Artista nu crede ca ar fi supraviețuit daca n-ar fi facut vaccinul.

"Dragii mei, vaccinați-va! Eu nu am facut o forma grava pentru ca m-am vaccinat. Rapelul l-am facut prin iunie. Eu am luat COVID de la un eveniment unde m-am dus, am cantat 50 de minute și doua ore am facut poze. Noi nu putem sa-i refuzam la fotografii. Acum am anulat toate evenimentele, nu ma mai duc. E și ziua de naștere a finului…