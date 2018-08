Elena Merisoreanu a fost operata de urgenta, iar din fericire totul a decurs excelent, iar acum artista isi revine usor-usor. In urma cu cateva zile medicii i-au spus ca are un nodul pe partea stanga in zona gatului, asa ca a fost operata, iar totul a decurs foarte bine. Elena Merisoreanu le-a povestit fanilor ce a patit si le-a transmis acestora sa nu se ingrijoreze pentru ca se vor putea bucura in continuare de muzica sa.