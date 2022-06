Stiri pe aceeasi tema

- Corina Caragea a vorbit despre cei care ii lasa comentarii rautacioase pe rețelele de socializare. Prezentatoarea de la PRO TV cheltuiește mare parte din bani pentru a calatori, iar mulți cred ca ea nu muncește. Atunci cand are timp liber, Corina Caragea pleaca in vacanța și a vizitat multe țari spectaculoase.…

- Cu toții știm ca Andreea Balan a fost destul de discreta cu privire la viața ei sentimentala, in ultima vreme. Deși a divorțat de fostul soț, dupa patru luni de mariaj, vedeta a dezvaluit daca iși mai dorește sau nu sa se casatoreasca.

- Elena Merișoreanu a vorbit in exclusivitate pentru Click! despre schimbarile radicale pe care trebuie sa le faca, in ceea ce privește stilul de viața, dupa ce a fost operata la ambele picioare. Indragita solista de muzica folclorica a povestit, de asemenea, cum a petrecut Sarbatorile și ce se intampla…

- Elena Merișoreanu le-a oferit detalii fanilor despre dieta pe care o ține acum. Celebra interpreta de muzica populara vrea sa scape de nu mai puțin de 15 kilograme, iar pentru asta a facut cateva sacrificii. Medicii au fost cei care i-au recomandat sa slabeasca pentru ca problema cu picioarele sa se…

- Celine Dion și-a amanat toate concertele pe care urma sa le sustina anul acesta in Europa. Motivele de sanatate au forțat-o pe celebra artista sa ia aceasta decizie radicala. Veste trista pentru fanii lui Celine Dion, care vor fi nevoiți sa mai aștepte pana in 2023 pentru a o vedea pe scena pe faimoasa…

- Bianca Dragușanu trebuia sa petreaca Paștele anul acesta departe de meleagurile romanești, tocmai intr-o zona exclusivista din Dubai, insa planurile frumoasei blondine au fost date peste cap și a fost nevoita sa-și anuleze vacanța. Vedeta va petrece acasa alaturi de familia ei.

- Bianca Dragușanu a facut un anunț la care nu mulți s-ar fi așteptat. Vedeta a dezvaluit faptul ca se gandește sa devina mama pentru a doua oara. Iata ce declarații a facut pe rețelele de socializare.

- Magda Palimariu, in varsta de 42 de ani, s-a casatorit anul trecut in secret, iar recent, a decis sa se mute alaturi de soțul ei in Norvegia, precizand ca va face naveta pentru o perioada de timp. Vedeta de la Pro TV și soțul ei Ionuț Eriksen fac naveta intre Romania și Norvegia și se bucura de toate…