Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje de Sfantul Ion. Urari și FELICITARI de Sf Ioan Botezatorul | albaiuliainfo.ro Pe 7 ianuarie, in fiecare an, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe SFANTUL IOAN BOTEZATORUL. Aproximativ 2 milioane de romani cu numele de Ion, Ioan, Ioana, Ionela, Ionel si alte derivate isi serbeaza in aceasta zi…

- MESAJE DE ANUL NOU 2020 pe care nu ai vrea sa le primesti. "Fie ca NOUL AN sa patrunda in sufletul si in inimile voastre...". Astfel incepe unul dintre cele mai cunoscute mesaje cu urari pentru REVELION . Daca ati primit un astfel de mesaj pe telefonul mobil nu inseamna ca expeditorul l-a gasit brusc…

- Credincioșii il praznuiesc vineri pe Sfantului sfintitului Mucenic Ignatie, purtatorul de Dumnezeu (Teoforul). Aceasta zi mai este cunoscuta in popor și sub denumirea de ignatul porcului. Traditii pentru spor si sanatate.

- Ministrul Sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate s-au intalnit cu reprezentii medicilor de familie.La discutii au participat echipele de conducere ale Societatii Nationale de Medicina de Familie, Asociatiei Romane de Educatie Pediatrica in Medicina de Familie, Uniunii Patronatelor…

- Madonna a fost nevoita sa anuleze trei concerte din cadrul actualului sau turneu din motive de sanatate. Interpreta americana de 61 de ani a acuzat dureri copleșitoare, așa ca medicii i-au recomandat sa ia o pauza și sa se odihneasca.

- Este stare de alerta in Timisoara! Politistii care au intrat primii in blocul in care s-a facut deratizarea cu otrava, dupa declansarea situatiei de urgenta, au ajuns pe mainile medicilor.

- Will Smith este unul dintre cei mai apreciati actori de peste Ocean. Chiar daca vedeta pare implinita pe toate planurile, avand o familie frumoasa si un succes nemaipomenit datorita carierei sale, se pare ca lucrurile nu sunt chiar atat de roz. La capitolul sanatate, starul international a intampinat…

- Mii de tineri termina in fiecare an studiile in medicina. Si totusi suntem o tara care duce lipsa demedici. Romania este principalul rezervor de medici straini care practica in vestul Europei. Marirea salariilor a fost benefica, dar este departe de a fi suficienta. Ce sa faca intr-un spital din carelipseste…