Stiri pe aceeasi tema

- Catrinel Sandu a fost operata de urgența, in urma cu doar cateva zile. Vedeta a fost la un pas de moarte, insa medicul a salvat-o, dupa ce a descoperit adevarata cauza pentru care aceasta se simțea rau. Vedeta trebuia sa se intoarca in America, insa nu a mai putut pleca din cauza durerilor pe care le-a…

- Catrinel Sandu a ajuns la spital și a fost operate de urgența, din cauza apendicitei acute. Vedeta trebuia sa se intoarca in America, insa nu a mai putut pleca din cauza durerilor pe care le-a avut. Din fericire, totul s-a rezolvat, blondina marturisește ca medicul care a operat-o i-a salvat viața,…

- A fost din nou scandal la secția de urologie a Spitalului Județean de Urgența din Craiova. Medicul de garda a reclamat ca are doua cazuri grave pe care nu le poate opera pentru ca ii lipsesc sondele urinare. (Console si accesorii gaming) A fost nevoie de intervenția managerului spitalului. Acesta a…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Silvana Riciu a ajuns la spital. Artista a declarat ca medicii i-au descoperit cateva probleme la inima, iar cauzele se pare ca sunt emoționale. Supararile au afectat-o mult pe cantareața. „Mi s-au descoperit probleme la inima (extrasistole ventriculare). Asta…

- Marilena Chelaru a trecut prin momente teribile cand in preajma Sarbatorilor Pascale a suferit un infarct, care a trimis-o de urgenta pe masa de operatie. VESTI DRAMATICE despre un celebru om de televiziune. Prezentatorul a dezvaluit ca are CANCER "Cred ca mi-au bagat ceva in anestezie,…

- Oana Roman le-a marturisit fanilor ca a fost nevoita sa ajunga din nou la spital, de data asta insa nu cu o problema grava. Ea a facut o intervenție care nu a necesitat anestezie totala. Vedeta a marturisit ca a avut emoții, dar totul a decurs cu bine. Oana Roman nu a dezvaluit despre ce […] The post…

- Elena Merisoreanu e una dintre artistele de muzica populara care și-a construit o cariera frumoasa și a legat prietenii cu multe dintre colegele ei de breasla, care i-au devenit a doua familie. Alaturi de prima familie, cea intemeiata impreuna cu soțul ei, vedeta a trait clipe mai puțin placute pentru…

- Emoții pentru Gbariela Szabo! Mama ei a fost internata de urgența, pe fondul unor probleme la stomac. Femeia a fost internata la spitalul Municipal din București și se afla sub atenta supraveghere a medicilor. Surse din clinica spun ca mama fostei sportivei a fost supusa la cateva investigatii gastro-intestinale,…