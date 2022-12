Stiri pe aceeasi tema

- Artista s-a intors in țara in cursul zilei de astazi, dupa ce a participat la un adevarat maraton, cantand ore bune pentru romanii din Londra, de Ziua Naționala. Elena Merișoreanu ne-a spus, in exclusivitate pentru Playtech Știri, cu ce impresii a revenit acasa. Nu ne-a ascuns faptul ca mai bine caștiga…

- Cantareața Aza a trecut prin momente de coșmar, asta pentru ca frumoasa artista a ajuns de urgența pe mainile medicilor. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cantareața ne-a dezvaluit cu ce zile grele s-a confrunat in aceasta saptamana. Artista e acum sub tratament.

- Un barbat de 51 de ani, a suferit arsuri la membrele superioare si a fost transportat la spital, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care a cuprins o hala de prelucrare a materialului lemnos din comuna Ruginesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘In…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a fost transportat la spital dupa ce a suferit o problema de sanatate in urma sosirii sale la summitul Grupului celor 20 de la Bali, au anunțat luni autoritațile indoneziene, relateaza ABC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Joi, la ora 10:15 Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un accident rutier, pe DN 19, intre localitațile Carei și Moftin. La fața locului s-au deplasat 9 cadre militare cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa…

- Rica Raducanu (76 de ani) a fost internat de urgența la spital, dupa ce a acuzat probleme de respirație. Diagnosticat cu apnee in somn, in 2018, fostul portar al Rapidului și al naționalei Romaniei, a acuzat vineri noapte probleme de respirație. Rica Raducanu, internat in spital Azi, a fost transportat…

- Romania face pregatiri pentru a informa rapid si corect populatia in caz de urgenta nucleara. Simularile experților arata ca in cazul unui accident nuclear in Ucraina, romanii nu ar fi direct afectati de radiatii. Mai mult rau ar face panica si stirile false.