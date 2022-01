Stiri pe aceeasi tema

- Tatiana Marcoianu nu poate accepta moartea soțului ei, astfel ca il vede și il simte peste tot in jurul ei. Recent, cantareața de muzica populara a facut dezvaluiri șocante și a explicat ca este de parere ca regretatul ei partener de viața s-a reincarnat intr-un porumbel. Iata ce a declarat, in direct,…

- Astazi este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, insa v-ați intrebat vreodata cum arata Maria Constantin cand era doar un copil?! Interpreta de muzica populara a imparașit cu fanii o fotografie de cand avea doar 5 ani.

- Zi mare pentru Niculina Stoican! Indragita interpreta de muzica populara iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Niculina Stoican a marturisit ca, anul acesta, ziua ei de naștere a fost o zi normala, ca oricare alta. In ceea ce privește cadourile, celebra artista s-a declarat o persoana atipica.

- Scandal de proporții dupa moartea Titei Barbulescu! Nepoata regretatei interprete de muzica populara face acuzații dure la adresa fostului partener de viața al artistei. Aceasta i-ar fi lasat toata averea fostului ei soț, care ulterior s-a casatorit cu o femeie mult mai tanara. Iata ce marturisiri cutremuratoare…

- Doliu in lumea folclorului romanesc! Astazi Tița Barbulescu a fost inmormantata la cimitirul Bellu din București. Indragita artista de muzica populara, Tița Barbulescu, una dintre cantarețele preferate a lui Nicolae Ceaușescu, s-a stins din viața sambata, la varsta de 85 de ani. Iata cine ii va moșteni…

- "E sarbatoare și rasuna muzica" in casa Zinaidei Julea. Indragita interpreta de muzica populara iși sarbatorește cea de-a 70-a aniversare.Zinaida Julea s-a nascut in 2 decembrie 1951 in satul Harbovat, raionul Anenii Noi.

- Interpreta buzoiana de muzica populara Ofelia Florica Haranguș a petrecut Ziua Naționala a Romaniei impreuna cu frații de peste Prut. Ea a dat curs invitației de a sarbatori Ziua Naționala a Romaniei la Centrul Academic Internațional „Mihai Eminescu” de la Chișinau. „Am primit invitația dlui Ștefan…

- Interpretul de muzica populara Petrica Mițu Stoian a murit. Era internat la terapie intensiva la Spitalul de Urgența Reșița, dupa ce i s-ar fi facut rau. Se afla in tratament post Covid la o clinica privata din Caraș Severin.