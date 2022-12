Stiri pe aceeasi tema

- Krisztina Nyegran, studenta la UBB Cluj, are nevoie de 11.000 de euro pentru o operație care trebuie facuta pana la Craciun.Colegii ei de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii au lansat o campanie prin care sa o ajute. ”De la mic la mare, toți membrii familiei FSPAC…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alina Dumitru a marturisit ca soțul ei a salvat-o de la operație. Cum a ajutat-o partenerul ei de viața dupa ce a suferit un accident. Sportiva a oferit detalii emoționante despre barbatul in brațele caruia și-a gasit liniștea și fericirea.

- Motiv de bucurie in familia Elenei Merișoreanu. Interpreta de muzica populara iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Iata cați ani a implinit artista. Cantareața a primit multe mesaje frumoase pe rețelele de socializare chiar de la primele ore ale dimineții.

- In varsta de 55 de ani, Catalin Botezatu s-a confruntat in urma cu ceva vreme cu grave probleme de sanatate. A urmat un tratament in Turcia, acolo unde merge anual pentru investigații. Pentru sanatatea lui, creatorul de moda ține un regim alimentar strict. Catalin Botezatu nu mananca prajeli, nici carne,…

- Elena Merișoreanu i-a facut o surpriza de zile mari nepotului ei. Indragita interpreta de muzica populara i-a cumparat tanarului o casa intr-o zona centrala din București. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a oferit primele declarații despre cadou.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dinu Maxer a oferit primele declarații dupa ce a suferit o operație estetica. La ce intervenție a apelat, dar și de ce. Cum se simte in prezent și cum s-a hotarat sa faca acest pas. Soția lui, Deea, i-a fost alaturi și l-a susținut ca de fiecare data.

- Cornelia Rednic a vrut sa renunțe la cariera din cauza inviidilor, dar și a rautaților. Interpreta de muzica populara a marturisit, de curand, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum au afectat-o vorbele și piedicile pe care i le-au pus oamenii, dar și cum a reușit sa dea deoparte raul celor din jur.