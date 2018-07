Stiri pe aceeasi tema

- Elena Merișoreanu a fost operata de urgența, la corzile vocale. De trei saptamani este foarte ragusita si a fost nevoita sa intre in pauza vocala, ca sa nu riste pierderea vocii! Cunoscuta interpreta de muzica populara Elena Merisoreanu a ajuns la spital din cauza aerului conditionat astfel ca, pentru…

- Medicii din Craiova au realizat, miercuri, prima intervenție în cadrul Clinicii de Cardiologie Intervenționala și Chirurgie Cardiovasculara de la Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova.

- Prelevarea a fost facuta in cursul zilei de miercuri, de catre o echipa de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon", care s-a deplasat la Spitalul Clinic de Urgenta din Galati, iar transplantul a fost realizat in cursul noptii de miercuri spre joi. Interventia a durat aproximativ patru ore, fiind finalizata…

- Decizia a fost luata atunci de medicii de la Institutul de Medicina Sportiva din Bucuresti, care au constatat ca gimnastul are extrasistole, recomandandu-i un consult amanuntit de specialitate. "Dupa ce am facut EKG-ul, medicii si-au dat seama ca am unele probleme. In clipa in care am ajuns…

- Oana Roman le-a marturisit fanilor ca a fost nevoita sa ajunga din nou la spital, de data asta insa nu cu o problema grava. Ea a facut o intervenție care nu a necesitat anestezie totala. Vedeta a marturisit ca a avut emoții, dar totul a decurs cu bine. Oana Roman nu a dezvaluit despre ce […] The post…

- Mama Gabrielei Szabo a fost operata de urgența, din cauza unor probleme la stomac. Femeia se afla internata la spitalul Municipal din București, sub atenta supraveghere a medicilor. Surse din clinica spun ca mama fostei sportivei a fost supusa la cateva investigatii gastro-intestinale, iar in urma rezultatelor,…

- Politistii sunt in alerta, dupa ce o femeie de 37 de ani, din Rovinari, a disparut fara urma de la Secția de Psihiatrie, a Spitalului Județean de Urgența din Targu-Jiu. Medicii au cerut ajutorul oamenilor legii marți. ”La data de 8 mai, politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu-Jiu…

- Elena Merișoreanu adora bijuteriile din aur și le etaleaza cu eleganța de cate ori are ocazia. Cantareața de muzica populara a fost nevoita sa ia masuri de urgența, dupa ce in urma cu ceva vreme menajera a lasat-o fara un sfert de kilogram de aur. Elena Merișoreanu a mers pe incredere și a luat plasa.…