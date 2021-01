Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau demonstreaza inca o data ca este plina de surprize! Dupa ce a renunțat la inhibiții și s-a afișat in fața fanilor cu cel mai provocator decolteu, faimoasa cantareața le-a dezvaluit acum internauților cum arata nemachiata. Imagine de senzație cu soția lui Adi Rus, mai naturala ca oricand!

- Cea mai friguroasa noapte din acest an a prins-o pe cantareața Saveta Bogdan fara caldura in casa! Interpreta de muzica populara e revoltata, deoarece deși se afla in Centrul Bucureștiului, apartamentul in care locuiește nu primește caldura, la fel ca alte cateva mii din Capitala!

- Brigitte Pastrama arata total diferit dupa ce s-a lasat din nou pe mainile medicului estetician. De data asta, vedeta este de nerecunoscut, uimindu-l chiar și pe soțul ei, Florin Pastrama. Brigitte a ales celebra intervenție "russian lips", prin care medicii creeaza volum nu in lațime a buzelor.Astfel…

- Artista de muzica populara este insarcinata in patru luni și va avea o fetița. Ea mai are doua fete mari, pe Larisa (25 de ani) și Rebeca (18 ani). De data aceasta, vedeta a apelat la o clinica de fertilizare și asta pentru ca ea și Marius Moldovan, cel care ii este alaturi de 10 ani, și-au dorit foarte…

- Anul 2021 a inceput cu o mare tragedie in familia unei cunoscute cantarețe de muzica populara de la noi! Vedeta și-a pierdut soțul in urma cu doar cateva ore, iar acum se pregatește de inmormantare! Primele declarații ale acesteia au fost oferite in exclusivitate la Antena Stars!

- Interpreta de muzica populara Madalina Mureșan, o apariție obișnuita la evenimentele care promoveaza tradițiile populare organizate in județ, a caștigat aseara concursul organizat de Televiziunea Romana – "O vedeta populara", concurs ajuns la cel de-al cincilea sezon. "Doamne cate emoții aveam in poza…

- E sarbatoare și rasuna muzica, in casa Zinaidei Julea. Una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara din țara a implinit 69 de ani. Zinaida Julea ne-a spus ca a primit nenumarate felicitari de la toți prietenii, colegii și admiratorii sai.

- Elena Merișoreanu iși aniverseaza astazi ziua de naștere, dar, deși se bucura de momente frumoase in familie, artista a dezvaluit ca urmeaza sa se opereze din nou. Interpreta de muzica populara se confrunta cu o problema de sanatate mai veche.