Stiri pe aceeasi tema

- Perioada 2012-2021 reprezinta cel mai calduros interval de zece ani consecutivi din istoria masuratorilor, in Romania, a afirmat, intr-o conferinta de specialitate, Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. „Anul 2019 ramane in topul celor…

- Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vorbește de fenomenul de seceta in zone din partea de est-sud a tarii, cum ar fi Moldova, Dobrogea, Muntenia si Oltenia, unde precipitațiile in primele zece luni ale perioadei 1 septembrie 2021 – 15 iunie 2022, comparativ…

- Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata – vijelii, averse torentiale si izolat grindina, in aproape toata tara, pana sambata dimineata, anunța Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Avertismentul meteorologilor este valabil in intervalul 17 iunie, ora 11:00 – 18 iunie, ora 6:00,…

- Vremea va fi in general instabila ziua. Cerul va fi variabil cu innorari temporare in cursul zilei cand se vor semnala averse insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului. Izolat cantitatile de apa vor depasi 15-25 l/mp si vor fi conditii de grindina. Temperaturile maxime, in scadere…

- Continutul de umiditate in cultura graului de toamna, pe profilul de sol 0 100 cm, se va situa in limite scazute seceta pedologica moderata si deosebit de scazute seceta pedologica puternica si extrema in Moldova, Crisana si Maramures, pe suprafete agricole extinse din Dobrogea, Muntenia, Oltenia si…

- Vești proaste pentru cei care aveau planuri de weekend. ANM a actualizat prognoza meteo și a emis o avertizare de cod galben de ploi torențiale și vijelii valabila in urmatoarele ore. Este vorba despre o avertizare de cod galben de ploi torențiale și grindina valabila in nordul, centrul și vestul țarii,…

- Continutul de umiditate in cultura graului de toamna, pe profilul de sol 0-100 cm, va prezenta valori scazute si deosebit de scazute, seceta pedologica fiind moderata, puternica si extrema in Moldova, Dobrogea si Maramures, pe suprafete agricole extinse din Muntenia, Banat si Crisana, iar local in centrul…

- Astazi vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data, desi valorile termice vor fi in scadere fata de ieri in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 13 si 24 de grade, cu cele mai ridicate valori in Baragan. Cerul va avea innorari temporare in regiunile estice…