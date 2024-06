Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania a anuntat miercuri validarea a sase din cele zece candidaturi anuntate initial pentru functia de presedinte, ramasa vacanta in urma demisiei lui Catalin Drula. Noul lider va fi ales de fiecare membru al partidului, prin vot direct, pe o platforma online, asa cum prevede statutul.Unul…

- 10 membri USR si-au depus candidatura pentru presedintia partidului pana duminica noaptea, la ora 24.00, in termenul stabilit. Alegerile au loc pe 24-25 iunie (turul 1), cu posibilitatea unui tur 2 pe 27-28 iunie. Pe lista se regasește primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, dar lipsește edilul…

- Noua persoane si-au depus candidatura pentru presedintia USR, pana duminica seara, intre acestea fiind primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, deputatul Cristian Seidler si activistul Radu Hossu.

- Noua persoane si-au depus candidatura pentru presedintia USR, pana duminica seara, intre acestea fiind primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, deputatul Cristian Seidler si activistul Radu Hossu. De asemenea, unul dintre candati este din diaspora. Potrivit unor surse politice citate de News.ro,…

- Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, a anuntat ca va candidata pentru șefia USR, iar colegilor sai de partid le-a transmis ca isi asuma si candidatura pentru alegerile prezidențiale.

- Primarul municipiului Campulung Muscel, Elena Lasconi, a anunțat, duminica, pe contul sau de socializare, ca a decis sa-și depuna candidatura la șefia partidului, in cursa dorind sa mai intre primarul Timișoarei, Dominic Fritz, precum și primarul Bacaului, Lucian Stanciu Viziteu.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, i-a anunțat pe grup pe colegii sai de partid ca nu va mai candida la șefia USR, transmite G4Media. In schimb, in ultima zi in care se mai depun candidaturi, a intrat in competitia pentru sefia USR, Elena Lasconi, primarita orasului Campulung Muscel. In urma demisiei…

- Elena Lasconi, care a caștigat din nou scaunul de edil in Campulung Muscel, este dezamagita de rezultatul pe care l-a obținut USR la alegerile de anul acesta. Primarul este extrem de revoltat pe colegii sai și le cere acestora sa demisioneze din funcții dupa acest eșec. Elena Lasconi, despre eșecul…