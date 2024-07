Elena Lasconi, noul președinte al USR, a declarat, dupa consultariile de la Palatul Victoria, ca iși dorește ca alegerile prezidențiale sa aiba la termen și ca urmeaza sa vada daca a fost mimata o consultare, precizand ca va face presiuni ca pana la finalul acestei saptamani sa fie decisa data alegerilor prezidențiale. „O sa vedem […] The post Elena Lasconi se considera singura opțiune liberala la Președinție appeared first on Puterea.ro .