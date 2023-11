Stiri pe aceeasi tema

- „Daca se ducea sa dea examenul la UNATC cu jocul asta, parca ii și vad pe actorii buni care sunt profesori acolo ar fi izbucnit in ras la genul asta de actorie.Cinismul celor doua este formidabil! Mama și fiica. Profita ambele in mod jegos, ca așa a zis fata la un moment dat, aceasta atitudine homofoba…

- Primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, sustine ca toate cele intamplate in ultimele zile in legatura cu fiica sa, Oana, au „doborat-o” si ca este cel mai greu sa fie „spectator la linsajul de care are ea parte”. Lasconi va merge la Paris pentru a discuta cu fiica sa.

- Elena Lasconi a afirmat, intr-un mesaj transmis pe grupurile de comunicare ale USR, ca ultimele zile au fost „cele mai grele si dureroase” din viata sa. De asemenea, ea le-a cerut iertare ”colegilor care s-au simtit dezamagiti” de declaratiile sale. ”M-am asteptat la orice mai putin la faza cu Oana.…

